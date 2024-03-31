خاص: تقاطع "إسرائيلي- تركي- تكفيري" في الهجوم على ريف حلب - حسان الحسن

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يلفت مرجع عسكري إلى أن "الإعتداء "الإسرائيلي" التكفيري المشترك الأخير على ريف حلب، هو غير مسبوقٍ ويعد الأخطر على الإطلاق منذ العام 1973"، نظرًا لما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة". وجاء هذا الإعتداء بعد ساعاتٍ من فشل هجوم نفّذه مسلحون في "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) في تحقيق أي خرقٍ على خطوط التماس مع الجيش السوري في منطقة «خفض التصعيد» في الشمال الغربي من البلاد السورية.

وفي وقتٍ تتواصل فيه المظاهرات المطالبة بإسقاط زعيم تنظيم جبهة النصرة الإرهابية المدعو أبو محمد الجولاني ومحاكمته، في إدلب وريف حلب الغربي شمال غربي البلاد، قامت "النصرة" بالهجوم المذكور آنفًا، علّها تنجح في تحقيق ضربةٍ ضد مواقع الجيش السوري في المنطقة المذكورة، قد تستغل هذه "الضربة"، لإمتصاص غضب الشارع، ولتحرف الأنظار عن حقيقة ما يجري في إدلب وسواها من إرتفاع موجات الغضب الشعبي العارم ضد "النصرة" وممارستها القمعية، من إعتقالٍ لمعارضيها، وتعذيبهم في أقبية المعتقلات، غير أن هذا الهجوم باء بالفشل، بعد إحتوائه من وحدات الجيش السوري في المنطقة، وقتلها لعددٍ من المسلحين، وتوقيف بعضهم.

إثر هذا الفشل الميداني الجديد لمسلحي "النصرة"، قرر الحلف "الإسرائيلي- التكفيري، تنفيذ الهجوم المشترك على مواقع الجيش السوري والقوات الرديفة في ريف حلب في الأيام الفائتة، في محاولةٍ لشد عصب "النصرة" وأخواتها، التي تحظى برعاية النظام التركي ودعمه.

وهنا يعتبر مرجع عسكري وإستراتيجي أن "هذا التدخل "الإسرائيلي" المباشر لدعم النصرة" وأخواتها، يشكل تقاطعًا بين "إسرائيل" والنظام التركي أيضًا، الذي لم يتوان عن دعم الجيش "الإسرائيلي" بالسلاح في حربه على غزة، ما أثار موجة غضبٍ شعبيٍ في تركيا، دفع النظام المذكور إلى نفي المعلومات التي تتحدث عن إستمرار تدفق السلاح التركي إلى "إسرائيل" المدينة لهذا النظام الداعم لها". وأوضح المرجع العسكري: "لديهما مصلحة مشتركة في دعم المجموعات التكفيرية المسلحة في سوريا التي تدور في الفلك التركي، لإستنزاف سورية ومحاولة إضعافها وتمزيق نسيجها الإجتماعي وتفتيت أراضيها وإخراجها من دورها في دعم المقاومة، ما دامت متمسكةً بهذا الدور، خصوصًا في هذه المرحلة التي تنوي فيها "إسرائيل" الهجوم على رفح في فلسطين، وتوسيع جبهات القتال، لتشمل سورية ولبنان".