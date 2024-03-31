بالفيديو- باسيل بعد تهنئة الراعي بالقيامة: وجودنا ودورنا إلى قيامة ونسعى لتوحيد الموقف انسجاماً مع دعوة بكركي

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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد تهنئة البطريرك الراعي بالقيامة على راس وفد من "التيار"، أن وجودنا ودورنا إلى قيامة. وأشار الى اننا مستعدون لكل شيء للدفاع عن وجودنا وكذلك للتسامح والصفح، مضيفاً: نحن لا نلبي دعوة بكركي فقط بل نسعى أيضاً لتوحيد الموقف لأن لا شيء غال أمام دورنا وهذا أقل الواجب في ظل أزمة وجودية. وشدد باسيل على أنه "اقل الإيمان أن تصدر وثيقة وطنية من بكركي ويجب أن تُتابع بالسعي لخطة تحقيقها بالأعمال لتكريس وجودنا ورسالتنا"، لافتا الى أن هذه دعوة مفتوحة ودائمة". وختم إن "الحقيقة ستظهر في النهاية حقيقة لبنان ورسالته سيستمران".