الراعي: ثقافتنا ان نكون صنّاع سلام.. كيف علينا ان نقبل استدراجنا الى حرب؟

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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الاحد, الى ان "قيامة الرب دعوة الى انتزاع الخوف من نفوسنا وزراعة السلام".

وأضاف في عظة قداس عيد الفصح في بكركي "ثقافتنا ان نكون صنّاع سلام لا حرب فبأيّ حق يجتاح حكام الدول بيوتاً فيهدمونها ويقتلون أهلها ويشرّدون سكانها؟ كيف يمكن القبول بهذا القتل والهدم المبرمج في حرب غزة؟

وتابع, "كيف يمكن القبول بما يصنعه حكام الدول وكيف علينا نحن ان نقبل استدراجنا الى حرب تطال الجنوب وممكن ان تطال اماكن اخرى؟

واستكمل الراعي: "نلتمس من المسيح ان يخاطب قلوب الفقراء والمرضى المحرومين من العيد بسبب اصابتهم من ويلات الحروب والجوع يتآكلهم وحده يسوع قادر ان يرسل اليهم رسل خير ".

وختم: "نحن بحاجة الى سلام سياسي اقتصادي اجتماعي غذائي".