ابي رميا: حان الوقت لندحرج الحجر ونحرّر وطننا من العابثين بمصيره ووجوده وكيانه

A + A -

كتب النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على منصة اكس:

حمل الصليب وسار على درب الجلجلة وتألّم ومات … ثم كانت القيامة…

هكذا يعيش لبنان بألم ومعاناة وعلى درب الجلجلة بفعل محيطه الإقليمي المتفجّر وخطر الحرب الدائم وانهيار سلّم القيم في المجتمع والكارثة المالية التي انهكته والفساد المستشري في إداراته ومؤسساته والفراغ الذي يفتك بمؤسساته الدستورية خاصة في موقع رئاسة الجمهورية والخطر الوجودي بسبب النزوح ونزيف شبابه الى الخارج.

شعب على طريق الجلجلة يعيش الامل والرجاء لقيامة وطنه ومؤسساته.

كفاه عذاب.

نعم قيامة الوطن ليست مستحيلة عندما يتوحّد شعبه ويقاوم الجلّادين والفاسدين والمتخاذلين.

حان الوقت لندحرج الحجر ونحرّر وطننا من العابثين بمصيره ووجوده وكيانه.

ونشر فيديو من مسيرة قداس نصف الليل في كنيسة سيدة الشير في أهمج حيث صلّينا من أجل السلام في العالم ولبنان.