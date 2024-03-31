عناوين الصحف ليوم الأحد 31 آذار 2024

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النهار: تطور خطير باستهداف "اليونيفيل" وواشنطن تحذّر مجدّداً



الشرق الأوسط السعودية: آمال «هدنة غزة» تسابق مخاوف «اجتياح رفح»

تل أبيب توجه وفدين إلى الدوحة والقاهرة... والفصائل تتمسك بـ«وقف الحرب»



الأنباء الكويتية: الحكومة الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة متقدمة من التهديد

تزخيم لمبادرة «الاعتدال» وتحرُّك محدود بين «التيار» وبري



الوطن السورية: رئيسة اتحاد الطلبة لـ«الوطن»: قريباً إطلاق مجموعة من الخدمات تخفف العبء الاقتصادي … في عيدهم.. الرئيس الأسد: فخورون بكل طالب يحمل وهج وطنه متقداً بالعلم والإبداع والعطاء