غارة على آلية عسكرية تابعة ل "اليونيفيل" في رميش وسقوط جرحى بينهم لبناني

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أن الطيران المسير المعادي، أغار قرب بلدة رميش في القطاع الاوسط على الية عسكرية تابعة لليونيفيل ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى من جنود اليونيفيل وجريح لبناني.

وعلى الاثر، حضرت الى مكان الغارة طائرة مروحية تابعة لليونيفيل وتقوم بنقل الجرحى.

وأفاد مندوبنا في النبطية، أن سيارة رباعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة UNTSO قرب النقطة B37 على الخط الأزرق، على الحدود مع فلسطين المحتلة، تعرضت قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم أثناء قيامها بدورية منسقة بالقرب من بلدة رميش، الى اعتداء اسرائيلي حيث استهدفت بقذيفة مباشرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط ومترجم مدني، إصابة أحدهم حرجة، و العمل جار حاليا لنقلهم بواسطة مروحية تابعة ل "اليونيفيل".