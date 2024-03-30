قرى البقاع الغربي جسدت الام السيد المسيح بمشهدية خاصة بمواكبة النائب مارون

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أقيمت مسيرة درب الجلجلة هذا العام، الذي اصبح تقليدا سنويا قي قرى البقاع الغربي، حيث تحولت الى مشهدية خاصة، جسدت فيها فرقة "زفة الأكابر" بصورة متميزة آلام السيد المسيح بتطواف شمل قرى وبلدات تل الذنوب، عانا، المنصورة، جب جنين، خربة قنافار،عين زبدة ،عيتنيت، باب مارع ومشغرة، بمواكبة النائب شربل مارون.

وقال مارون: "هذه المشهدية أردناها مختلفة عن المعهود في القرى بحيث شملت كل قرى البقاع الغربي بروح تشاركية تفاعلية عامة لابقاء عذابات السيد المسيح حية في الوجدان ونبراسا للعطاء والتضحية وبات هذا النشاط تقليدا سنويا يعم هذه الربوع".

وأمل مارون ان "تتجسد قيامة لبنان حقيقة يتوق اليها اللبنانيون بانتظام مؤسساتهم الدستورية عبر انتخاب رئيس للبلاد وانقاذ وطننا بخطة اصلاحية واضحة في شتى المجالات لتحرير انساننا من كل معوقات الحياة الحرة الكريمة عودة الامن والامان الى بلدنا ومنطقتنا ونهاية آلام شعبنا المصلوب عدوانا غاشما وظلما ماحقا ومآس دامية".