كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

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لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوّي ضعيف الفاعليّة، يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم السبت، حيث تلامس معدّلاتها الموسميّة، ويُتوقّع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مجدداً اعتباراً من يوم غد الأحد مع عودة تأثير الكتل الحارة التي تستمر خلال الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين ١٣ و ٢٢، في طرابلس بين ١١ و٢٠، وفي زحلة بين ٦ و ١٧ درجة. الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: – غائم جزئياً إلى قليل الغيوم. – انخفاض إضافيّ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحليّة حيث تعود إلى معدلاتها الموسميّة، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل. – تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تصبح الأجواء سديميّة. – يستمر احتمال تكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية أحياناً.

الأحد: صافٍ إجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ ٥ درجات على الساحل. – تنخفض نسبة الرطوبة مع بقاء طبقات الغبار في الأجواء.

الاثنين: – صافٍ إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، التي تبقى مرتفعة نسبيّاً. – بقاء طبقات من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: – صافٍ إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. بقاء طبقات من الغبار في الأجواء. – انخفاض إضافي في نسبة الرطوبة.