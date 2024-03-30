قذائف مدفعية وطيران استطلاعي.. كيف هو الوضع جنوباً؟

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، ان العدو الإسرائيلي أطلق مساء امس عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والاوسط، بعدها ساد الهدوء الحذر بإستثناء الطيران الاستطلاعي المعادي الذي استمر بالتحليق ليلا وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة وترافق ذلك مع اطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.

واللافت تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق مدينة صور وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولا حتى مخيم الرشيدية.