السيد يستذكر هذه الواقعة...

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

مع إزدياد هجرة شباب وعائلات لبنانية بأكملها يأساً من الحالة التي وصل إليها لبنان بسبب الفساد والفاسدين في الدولة وتمسّكهم بالبقاء في السلطة حتى آخر لبناني، تذكّرت هذه الواقعة الحقيقية: في أواخر أيام حياته، كان فرانكو حاكم إسبانيا على فراش الموت بين الغيبوبة والصحوَة، وفي إحدى صحواته الأخيرة قبل الموت سمع هديراً قويّاً من ساحات القصر، فسأل طبيبه: ما هذه الأصوات الهادرة في الخارج؟ أجاب الطبيب: هذه اصوات جماهير الشعب الإسباني الذي جاء ليودِّعَكْ!! سأله فرانكو: ليش لويْن رايح الشعب الإسباني؟!…