وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن أديسون بيير معلوف المعروف على الإنترنت باسم "YourFellowArab" سافر من منزله في أتلانتا لإجراء مقابلة مع جيمي "باربيكيو" شيريزر، زعيم عصابة "G9 and Family" سيئة السمعة.

وأضافت: "لكن بعد 24 ساعة فقط من وصوله إلى البلاد، اختطف معلوف وزميله الهايتي من قبل أفراد عصابة ماوزو 400 في 14 مارس".

وزعيم هذه العصابة، المعروف باسم "كينغبين لانمو سانجو" مدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر المطلوبين.

وأشار المصدر إلى أن معلوف، وهو من أصل لبناني، محتجز مقابل فدية قدرها 600 ألف دولار.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "ليس لدى وزارة الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج أولوية أكبر من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج".

وأضاف: "نحن على علم بالتقارير عن اختطاف مواطن أميركي في هايتي.. ونكرر رسالتنا للمواطنين الأميركيين: لا تسافروا إلى هناك".

واشتهر معلوف بنشر مقاطع فيديو يحقق فيها في خصوصيات وعموميات المجرمين والعصابات حول العالم. ويملك نحو مليون ونصف المليون مشترك على قناته على "يوتيوب".