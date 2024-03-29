"كاليبر" تكشف: بجهود القاضية اسكندر تمكنت الدولة من استرجاع ملايين الأمتار في الناقورة"!

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كشفت مجموعة "كاليبر للقضاء الحر" أنه "بعد الملاحقة الحثيثة والجهود الكبيرة التي وضعت من قبل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر تمكنت الدولة اللبنانية من استرجاع ملايين الأمتار المربعة المصادرة في منطقة الناقورة".

واوضحت انه "بعد أن تم مسح أراض لصالح جواد مصطفى طاهر، تقدمت البلدية باعتراض على محضر التحديد والتحرير فجاء حكم البداية لمصلحتها انما فسخ القرار استئنافا" وثبت تمييزا"، فتدخلت الرئيسة هيلانة اسكندر لأن الأراضي ملك الدولة و تقدّمت باعتراض الغير باسم الدولة اللبنانية وأعيدت أملاك الدولة عبر الحكم الصادر عن المحكمة الإستئنافية الثانية في الجنوب برئاسة القاضية ميرنا بيضا".

وتابعت "كاليبر": "مع العلم أن القاضية اسكندر ما زالت تكثف جهودها في قضية ملاحقة رياض سلامة واسترجاع الأموال المحجوزة لمصلحة المودعين.

كل الدعم للقاضية اسكندر على أمل أن يتمثل بها القضاة لاسترجاع أموال الدولة وبالتالي الشعب".