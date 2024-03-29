هجوم إسرائيلي عنيف على ريف حلب.. وأكثر من 30 شهيداً

قال الجيش السوري في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن عددا من المدنيين والعسكريين استشهدوا جرّاء هجوم إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في ريف حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 45:1 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".

وأضاف المصدر "تزامن العدوان مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن الضربات الإسرائيلية على حلب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أدت إلى مقتل 33 مدنيا وعسكريا.