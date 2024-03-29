علي فياض: "الإسرائيليّ" يتّجه لخيار التصعيد العسكري

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

عشية كلمة مرتقبة مساء اليوم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن «الإسرائيليّ يتّجه لخيار التصعيد العسكري كبديل عن الحرب المفتوحة، وهذا ما تدل عليه مؤشرات الأيام الماضية، والتصعيد بحسب الممارسة الإسرائيلية يعني الاستهداف في العمق، كما حصل في البقاع الغربي وبعلبك أو بضرب مراكز صحيّة وخدميّة مدنيّة، كما حصل في العديسة والهبارية».

وأضاف: «إن أمعن العدو في خيار التصعيد فعليه أن يحسب حساباته جيداً لأن خسائره سترتفع ومشكلة الشمال لديه ستزداد تفاقماً. وبالمحصلة سيزداد مأزقه تعقيداً لأن المعادلة واضحة وبسيطة. فالمقاومة ستواجه التصعيد بالتصعيد وردودها ستصبح أقسى كماً ونوعاً وعمقاً وأهدافاً».