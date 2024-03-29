جعجع يقبل بمرشح ثالث بصفات أزعور

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الأنباء الكويتية: أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي، ولاسيما انه لا يستشرف جدوى منه، وذكر ان مشاركة «القوات» فيه تأتي لأسباب مختلفة، وفي طليعتها «من أجل الكنيسة».

ووصف ضمن برنامج عبر «تلفزيون لبنان»، طاولة الحوار التي يطرحها الرئيس نبيه بري بـ «ملهاة لن نقبل بالسير بها، فهدفها (تضييع الشنكاش)، ورمي فريق الممانعة مسؤولية التعطيل على غيره، فضلا عن رهانه على احتمال نجاحه بـ (سحب كم نائب لجهته)».

جعجع الذي رفض الدخول في اسماء مرشحين آخرين، أشار إلى انه «لا مانع لدينا من مناقشة اسم مرشح ثالث، اذا كان هو الحل، شرط ان يتمتع بمواصفات ازعور، ولاسيما اننا وازعور لسنا متمسكين بأشخاص».