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عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 آذار 2024

29
MARCH
2024
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الأخبار: نتنياهو يهرب... إلى رفح

رسائل حزب الله النارية: تدمير المستوطنات أو التزام القواعد

3 مليارات دولار ودائع «فريش» في المصارف

 

 

 

النهار: فضيحة الأجهزة المخترقة تخترق التهويل بحرب!

 

 

 

 

اللواء: جبهة الجنوب على حافة الحرب المتوسِّعة.. و«اليونيفيل» لإجتماع ثلاثي لإحتواء الإنهيار
تشدُّد رئاسي بين «العيدين» والتباعد سيد الموقف.. وكلمة نصر الله اليوم مراجعة لحرب الـ6 أشهر

 

 

 

 

البناء: محكمة العدل الدوليّة تصدر قراراً جديداً بإلزام الاحتلال بوقف التجويع والإبادة/ رئيس الأركان الأميركي: لم نسلّم «إسرائيل» كل طلباتها لعدم القدرة أو عدم الاستعداد/ عمان: آلاف المتظاهرين يطوّقون السفارة الإسرائيلية طلباً لإقفالها وإلغاء الاتفاقيات

 

 

 

 

الجمهورية: واشنطن لإستعادة الهدوء في الجنوب
نصلي ليتوقف المسؤولون عن الإصغاء للخارج

 

 

 


نداء الوطن: رئيسة وزراء إيطاليا من الجنوب: السلام يُبنى بالردع وليس بالكلام
إسرائيل تستهدف "الحزب" في دمشق وواشنطن: هدوء الجنوب أهمُّ أولوية

 

 

 


l'orient le jour: Pourquoi Israël rase le Liban-Sud

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

 

 

 

الأنباء الكويتية: الغارات الإسرائيلية على أشدّها في الجنوب..وبريطانيا تقدم مساعدة عسكرية للبنان
مصادر «متفائلة» تتوقّع إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أبريل

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