عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 آذار 2024

الأخبار: نتنياهو يهرب... إلى رفح
رسائل حزب الله النارية: تدمير المستوطنات أو التزام القواعد
3 مليارات دولار ودائع «فريش» في المصارف
النهار: فضيحة الأجهزة المخترقة تخترق التهويل بحرب!
اللواء: جبهة الجنوب على حافة الحرب المتوسِّعة.. و«اليونيفيل» لإجتماع ثلاثي لإحتواء الإنهيار
تشدُّد رئاسي بين «العيدين» والتباعد سيد الموقف.. وكلمة نصر الله اليوم مراجعة لحرب الـ6 أشهر
البناء: محكمة العدل الدوليّة تصدر قراراً جديداً بإلزام الاحتلال بوقف التجويع والإبادة/ رئيس الأركان الأميركي: لم نسلّم «إسرائيل» كل طلباتها لعدم القدرة أو عدم الاستعداد/ عمان: آلاف المتظاهرين يطوّقون السفارة الإسرائيلية طلباً لإقفالها وإلغاء الاتفاقيات
الجمهورية: واشنطن لإستعادة الهدوء في الجنوب
نصلي ليتوقف المسؤولون عن الإصغاء للخارج
نداء الوطن: رئيسة وزراء إيطاليا من الجنوب: السلام يُبنى بالردع وليس بالكلام
إسرائيل تستهدف "الحزب" في دمشق وواشنطن: هدوء الجنوب أهمُّ أولوية
l'orient le jour: Pourquoi Israël rase le Liban-Sud
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»
الأنباء الكويتية: الغارات الإسرائيلية على أشدّها في الجنوب..وبريطانيا تقدم مساعدة عسكرية للبنان
مصادر «متفائلة» تتوقّع إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أبريل