عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 آذار 2024

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الأخبار: نتنياهو يهرب... إلى رفح

رسائل حزب الله النارية: تدمير المستوطنات أو التزام القواعد



3 مليارات دولار ودائع «فريش» في المصارف





النهار: فضيحة الأجهزة المخترقة تخترق التهويل بحرب!

اللواء: جبهة الجنوب على حافة الحرب المتوسِّعة.. و«اليونيفيل» لإجتماع ثلاثي لإحتواء الإنهيار

تشدُّد رئاسي بين «العيدين» والتباعد سيد الموقف.. وكلمة نصر الله اليوم مراجعة لحرب الـ6 أشهر

البناء: محكمة العدل الدوليّة تصدر قراراً جديداً بإلزام الاحتلال بوقف التجويع والإبادة/ رئيس الأركان الأميركي: لم نسلّم «إسرائيل» كل طلباتها لعدم القدرة أو عدم الاستعداد/ عمان: آلاف المتظاهرين يطوّقون السفارة الإسرائيلية طلباً لإقفالها وإلغاء الاتفاقيات

الجمهورية: واشنطن لإستعادة الهدوء في الجنوب

نصلي ليتوقف المسؤولون عن الإصغاء للخارج



نداء الوطن: رئيسة وزراء إيطاليا من الجنوب: السلام يُبنى بالردع وليس بالكلام

إسرائيل تستهدف "الحزب" في دمشق وواشنطن: هدوء الجنوب أهمُّ أولوية



l'orient le jour: Pourquoi Israël rase le Liban-Sud



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

الأنباء الكويتية: الغارات الإسرائيلية على أشدّها في الجنوب..وبريطانيا تقدم مساعدة عسكرية للبنان

مصادر «متفائلة» تتوقّع إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أبريل