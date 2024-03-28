غسان عطالله: جعجع يريد إفشال اجتماعات بكركي لكننا مستمرون بالمشاركة والمساهمة الإيجابية فيها!

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كتب النائب غسان عاطاللّه عبر حسابه على منصة "أكس":

يشتم المتابع من مقابلة الأمس رائحة الماضي العفن الذي لُعب فيه دور خلق الفتن والكراهية لذلك لن نرضى بإعادة هذا الزمن لأنه قد ولى والذي يعيش في انتظار تحلل الدولة، عليه أن يدرك أن الجميع في مركب واحد وإن غرق سيغرق الجميع لذلك لن نسمح أبداً بالأمر وسنعمل دائماً لصيانة الدولة ومواطنيها ومؤسساتها.. أضف الى ذلك، إن الإستهداف المباشر لاجتماعات بكركي يؤكد مجدداً بأن السيد جعجع يريد إفشالها، لكننا مستمرون بالمشاركة والمساهمة الإيجابية فيها حتى صدور الوثيقة الوطنية مرفقة بخطة لمواجهة الفراغ الرئاسي وضرب الشراكة...لم نكن ننوي أن نرد احتراماً لأسبوع الآلام لكن المزايدات في جو مقيت لا تجوز!