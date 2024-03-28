حمدان استقبل وفد من اللقاء الانقاذ الوطني‎

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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة ، وفداً من اللقاء الوطني للإنقاذ ضم الرفيق أمين صالح، والرفيق رياض صوما، والرفيق محمد أرناؤوط، في مقر المرابطون.

بعد اللقاء، أكد الرفيق أمين صالح على ضرورة جمع شمل القوى الوطنية، والعمل على استنهاض الحالة الشعبية، في سبيل دعم المقاومة في غزة وجنوب لبنان وعلى امتداد العالم العربي، ومن جهة أخرى حشد القوى السياسية الوطنية بالتصدي لسياسات الإفقار والتجويع، التي تمارسها المنظومة السياسية الحاكمة، والتي أوصلت الوطن إلى حالة الإفلاس والإنهيار، مما ستؤدي ممارساتها بعواقب وخيمة على المستقبل للشعب والوطن.

من جهته، ثمن العميد مصطفى حمدان المبادرة التي أطلقها اللقاء الوطني للإنقاذ، والتي نعتبرها تراكم نضالي من أجل تمتين وحدة القوى الوطنية، في مواجهة ما يجري على صعيد الواقع في فلسطين، وما يجري على صعيد الواقع اللبناني سواء في الصراع مع العدو الاسرائيلي، أو فيما نعانيه في الداخل اللبناني، بأننا جمهورية بلا رأس وانهيار كل المؤسسات الرسمية، ما عدا جيشنا الوطني والأجهزة الأمنية الذين يقومون بواجبهم الوطني حتى الآن رغم كل الظروف التي يعانون منها.

أكد حمدان بأننا جزء لا يتجزأ من هذه المبادرة ونحن معهم ونؤيدهم، وإن هذه النخب دائماً تأخذ المبادرة لتمتين وحدة الصف الوطني.