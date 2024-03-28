living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توضيح من ميقاتي حول الكتابين في شأن” العناصر الامنية والاليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافا للقانون”

28
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
نشر موقع" أساس ميديا" اليوم مقالا يتعلق بالكتابين اللذين وجههما دولة الرئيس الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجهاز امن الدولة، التابع لرئاسة الحكومة، في شأن" العناصر الامنية والاليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافا للقانون".
وخلافا للرواية التي اوردها المقال،فان الكتاب الموجه من دولة الرئيس الى معالي الوزير هو اجراء عادي يأتي من ضمن المتابعات العادية لهذا الملف وتم تعميمه على الاعلام قبل ظهر الثلاثاء الفائت، مثل سائر القرارات والتعاميم، اي قبل موعد افطار "دار الايتام الاسلامية"، بما يدحض"الرواية" التي اوردها المقال وربط توجيه الكتاب "بعجقة سير خانقة علق بها موكب دولة الرئيس".
كما ان الكتاب الموجّه الى معالي الوزير نص بوضوح على انه الحاق بكتاب سابق يحمل الرقم 322/ص وتم ارساله بتاريخ 28-2-2024"
أما بشأن الكتاب الموجّه الى المديرية العامة لامن الدولة، فهو شرح بشكل مفصل الاسباب والموجبات وحدد مهلة شهر لاعداد التقرير وابلاغه الى رئاسة الحكومة حسب الاصول.وقدتم ابلاغ الكتاب الى أمن الدولة ايضا،حسب الاصول
أما ما ورد في المقال المذكور عن خلاف واحتقان بين دولة الرئيس ومعالي وزير الداخلية فهو من نسج الخيال، فالعلاقة قائمة على الود والمحبة والاحترام وتراعى فيها الاصول والقواعد التي ترعى العمل الحكومي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   