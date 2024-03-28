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حرم جامعي لـ LAU في مدينة نيويورك بعد موافقة سلطات الولاية

28
MARCH
2024
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أعلنت الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، في بيان، عن "خطوة مميزة ومتقدمة حققتها الجامعة في غمرة احياء المئوية الاولى على انطلاقتها وبدء المئوية الثانية وتتمثل في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الاميركية الى حرم جامعي متكامل الشروط والاوصاف، وذلك استناداً الى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك في 12 اذار 2024 الفائت".

وذكر البيان ان "هذا القرار سيتيح لـ LAU نيويورك التي تتمتع بموقع استراتيجي في وسط مانهاتن منح درجات الماجستير والبكالوريوس، كما ويمهد الطريق للبدء بتسجيل الطلاب لبـرامج عدة متطورة مصممة لتلبية احتياجات السوق العالمية، منها: بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية (شخصياً)، وماجستير في تحليل ادارة الأعمال (شخصيًا وعبر الإنترنت)، ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الأعمال العالمية (شخصيًا وعبر الإنترنت)، ماجستير في علوم الكمبيوتر (شخصيًا وعبر الإنترنت)، وماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي (شخصيًا وعبر الإنترنت).

واعتبر رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض: "ان هذه الخطوة توسع آفاق التعليم العالي، وتشق طريقاً نحو مستقبل اكثر اشراقاً حيث تعمل LAU على تعزيز التبادل بين الثقافات والتعلم التجريبي والاتصال العالمي بسلاسة من خلال نسيج جامعتنا ومستوى تفوقها الأكاديمي."

واشار البيان الى ان "هذا القرار يمكن الجامعة من تقديم مجموعة من برامج الدرجات العلمية والشهادات لطلاب العلم في نيويورك وحول العالم، خصوصاً البرامج عبر الإنترنت التي سيتم نقلها بشكل استراتيجي إلى LAU نيويورك ما يسمح بالتواصل مع اساتذة ذات مستوى عالمي من البيئة الاكاديمية والمهنية في الولايات المتحدة الاميركية واستطراداً تجاوز المعوقات الجغرافية. كما ويستفيد طلاب الجامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونظرائهم في نيويورك من تجربة تعليمية غنية وفريدة من نوعها تتمحور حول التبادل الثقافي وإقامة روابط أقوى بين لبنان والولايات المتحدة لتسهيل تدفق المعرفة والأفكار والفرص بين الاتجاهين".

وتابع البيان: "اضافة الى ما تقدم تستعد LAU نيويورك لإطلاق برنامج بكالوريوس متطور في إدارة الأعمال الدولية في ايلول 2025. ويمثل هذا البرنامج المتطور المعنى الحقيقي للعالمية التي توليها الجامعة اهتمامها خاصة من خلال تقديم فصول دراسية في وقت واحد بين نيويورك وجامعة LAU في بيروت وجبيل. كما يوفر هذا البرنامج فرصًا عدة للطلاب المحليين في الولايات المتحدة لإختبار الدراسة مع حرم الجامعة اللبنانية الأميركية في لبنان لمدة فصل دراسي أو أكثر، مما يعزز من تجربة التعلم الدولية.

ويوفر التسجيل في حرم نيويورك فرصة الحصول على شهادة خاصة (SEVP) تسهل على الطلاب الاستفادة من تأشيرة "الطالب أو التبادل" (النموذج I-20). كما يمكن الطلاب الأميركيين عبر الإنترنت من التقدم للحصول على المنح الفيدرالية (البند الرابع Aid)، ما يعزز بشكل كبير قدرتهم على تحمل تكاليف التعليم الجامعي. إلى جانب تعزيز تراخيص التدريب العملي الاختياري أو OPT، مما يسمح بالتدريب الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية للطلاب الذين يقضون سنة واحدة أو أكثر في الدراسة في LAU نيويورك مما يعزز بشكل كبير من مهاراتهم وفرص التوظيف. وستفتتح أيضًا برامج تبادل تمكن طلاب الجامعة في لبنان من قضاء فصل دراسي أو أكثر في LAU نيويورك، والانخراط في المشاهد الثقافية والتعليمية والمهنية للمدينة الأكثر تنوعًا في العالم اي مدينة نيويورك."

وقال العميد المساعد والمدير التنفيذي للجامعة اللبنانية الأميركية في نيويورك الدكتور بربر عاقلة: "ان هذه التبادلات جوهرية للاحتياجات التعليمية الحالية للطلاب، حيث تقدم الجامعة تجربة دولية حقيقية، وآفاق توظيف مختلفة".

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