حزب الله حول إطلاق الصواريخ من داخل بلدة رميش: أخبارٌ كاذبة وملفّقة!

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"تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً قاطعاً الاخبار الكاذبة والمغرضة التي تم تداولها في وسائل الإعلام عن محاولة مجاهدي المقاومة الاسلامية إطلاق صواريخ على العدو الصهيوني من داخل بلدة رميش أو من جوار مدرستها أو من جوار البلدة عموماً وهي أخبارٌ كاذبة وملفّقة لا أساس لها من الصحة على الاطلاق إنّ الجهات التي أصرّت وتُصر على إطلاق هذه الشائعات الكاذبة واتخاذ المواقف على أساسها هي جهات مفترية ومحرّضة على الفتنة بين اللبنانيين وتعمل في خدمة العدو وأهدافه من حيث تعلم أو لا تعلم محذّرين اللبنانيين منها ومن مساعيها الخبيثة وأهدافها البغيضة."