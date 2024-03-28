«نداء الوطن» تتوقف عن الصدور غداً!

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الأخبار-

نقل موقع «سكايز» (التابع لمؤسسة سمير قصير)، أمس، أن إدارة صحيفة «نداء الوطن» اليومية «أبلغت، بشكل مفاجئ، الصحافيين والعاملين فيها توقّف الطبعة الورقية بعد يومين، ليكون آخر عدد ورقي من الجريدة صباح يوم الجمعة 29 آذار الحالي، فيما سيستمر إصدارها رقمياً في شهر نيسان، ولكن من دون دفع أي مقابل لمن يرغب في العمل».وبحسب الموقع نفسه، و«بعد إبلاغ الصحافيين والعاملين في الصحيفة توقّف الطبعة الورقية، ساد جوّ من البلبلة في صفوفهم، ولا سيّما أنه لم يصدر قرار رسمي بعد بالتوقف من قِبل الإدارة أو رئاسة التحرير، بل أخبر المدير العام للجريدة رجا الراسي عدداً منهم بالقرار خلال مروره في غرفة التحرير، بعد توقّف التمويل بشكل نهائي من المموّلين، ولم يتطرّق إلى مستحقّات الصحافيين والعاملين وتعويضاتهم. كما لم يعقد رئيس التحرير بشارة شربل أيّ اجتماع لفريق العمل لشرح ما جرى أو الخطوات اللاحقة المتعلّقة بالحقوق والمستحقّات، والجميع بانتظار ذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه القانوني».

يشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتذر للقيّمين على الصحيفة عن عدم القدرة على توفير التمويل لاستمرار إصدارها.