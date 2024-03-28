ردًا على مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها.. الحزب يقصف مستعمرتي غورن وشلومي!

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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان بيان جاء فيه:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها، قصفت ‏المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس ‌‏28-03-2024 مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. ‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس 28-03-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية.‏