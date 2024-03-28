ردًا على مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها.. الحزب يقصف مستعمرتي غورن وشلومي!

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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان بيان جاء فيه:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها، قصفت المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس 28-03-2024 مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس 28-03-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بالقذائف المدفعية.