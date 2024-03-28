حجار: ارتدادات الفقر تطال كل المؤسسات!

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أشار الوزير هكتور حجار, اليوم الخميس, الى ان "الحكومة والمسؤوليين لا يتعاطون مع الهم الاجتماعي كأولوية"، واعتبر أن "ارقام الفقر تفرض توجّهًا آخر في التعاطي وفي تخصيص الموازنات، وان ارتدادات الفقر تطال كل مؤسسات البلد".



وأضاف في حديث لـ"صوت لبنان", "العمل جدي في وزارة الشؤون الاجتماعية باتجاه تأمين الحقوق الشرعية للمواطنين، التي ترتبط بالتمويل الداخلي والخارجي، وان منطق الحماية الاجتماعية اساسي، ولا يتناسب مع الحلول الترقيعية ويتطلّب حلولًا عميقة".



واعتبر ان "نجاح وفشل برنامج أمان يرتبط بالقانون وبضغط، وأكّد ان النظام في لبنان ينتج المشاكل وليس الحلول، وان وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بصمت للوصول الى الغاية المرجوة ولتأمين المساندة ضمن الممكن".

وأكّد ان "شح التمويل الخارجي يفرض البحث عن طرق جديدة للاستمرار بتحويل النقمة الى نعمة بالإبداع والعمل لتأمين الضخ المالي، وثمّن مبادرات المجتمع المحلي في هذا الإطار".