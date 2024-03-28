وديع عقل رداً على جعجع: الصراع بين "الأوادم" والمافيا!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر "اكس":

لا، كلامك كذب وتحريض بهدف حماية السارقين الفاسدين!

الصراع مش بين المسيحيين والشيعة ولا السنة ولا الدروز...

الصراع بلبنان مش مذهبي، الصراع بين أوادم وبين المافيا.

والمافيا بتتألف من أمراء الحرب وزعماء الميليشيات وحشد من المستفيدين المُرتشين.

تشويه الحقائق هو يلي أدى الى تدمير لبنان وسرقة أموال الناس.

هيدا الموضوع عم يتكرر، ومش بس من جعجع، بكل مرة بدن يشتتوا تركيز الناس عن المحاسبة ومكافحة الفساد، بياخدوهم على صراعات خيالية تدميرية.

فشر يرجعوا الناس يلحقوا هيك خطاب من خطابات الموت والدمار.