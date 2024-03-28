ميقاتي تختلط عليه الأمور: أين مِلوني؟!

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اختلطت الأمور على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أثناء استقباله في المطار رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا مِلوني.



إذ بادر الى الترحيب بإحدى السيدات وهي على درج الطائرة، مقبّلا إياها، ظانّاً أنها مِلوني.



وبدت السيدة محرجة، فاستدرك البروتوكول الأمر، ليعود ميقاتي ويرحّب برئيسة الوزراء الإيطالية "الأصيلة" بالطريقة إياها.