الأنباء الكويتية: دعوات داخلية لالتقاط إشارة هوكشتاين للخروج من الحرب

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الأنباء الكويتية: بين وقف النار الفوري في غزة المعلن من قبل مجلس الأمن الدولي، ورفض إسرائيل الالتزام به، تشتد العمليات الحربية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتتوسع الاعتداءات الإسرائيلية لتطول مناطق في العمق اللبناني بلغ مداها 130 كيلومترا عن ساحة المواجهة الحدودية.

ويجهد فريق كبير من أهل السياسة في المقابل، للاستثمار بنصيحة المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، بالإفادة من هدنة قصيرة في غزة، لإنجاز ترتيبات خاصة بالبيت السياسي الداخلي اللبناني، في طليعتها تمرير الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ 21 أكتوبر 2022، وتاليا تبريد الجبهة الجنوبية وإزالة الذريعة الإسرائيلية لتوسيع الحرب، بحسب نصيحة هوكشتاين، وعودة الحياة إلى طبيعتها على ضفتي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، تأتي زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس والتي تستمر اليوم، ضمن التحرك الدولي لتقليل التوتر العسكري في لبنان، وعدم توسع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وفي جديد الميدانيات، توسيع إسرائيل اعتداءاتها لتطول منظمات غير «حزب الله».