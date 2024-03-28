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حزب الله بدأ يخاطر

28
MARCH
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أفادت معطيات صحافية عن مقتل مستوطن إسرائيلي جراء القصف الصاروخي على كريات شمونة، وعن إصابة 4 بينهم حالة حرجة في القصف على كريات شمونة.

 

وأطلق جيش العدو الإسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج المجاورة.

 

وسقطت قذيفتان مدفعيتان من مرابض الجيش الإسرائيلي بين بلدتي الطيبة وعديسة…

 

في المقابل، أعلن حزب الله انه استهدف «انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية».‏ واستهدف «موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة».

 


ونقلت صحيفة العدو «هآرتس» عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب وحزب الله بدأ يخاطر». وأقرّ برنامج تدريب هذا العام ويركز على رفع جاهزية سلاح الجو لحرب على جبهة الشمال.

البناء
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