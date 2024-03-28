عناوين الصحف ليوم الخميس 28 آذار 2024

A + A -

الأخبار: نتنياهو في وجه بايدن: بداية تراجع

«حرب المعادلات» بين المقاومة وجيش العدوّ

إسرائيل تفقد السيطرة على التصعيد؟





اللواء: الإحتلال يمارس «إرهاب المجازر» بعد تصاعد الضربات الصاروخية

تفاهم لبناني - إيطالي على تنفيذ الـ1701.. وباسيل يلهث وراء جعجع.. ورئيس «القوات» يراعي خاطر الكنيسة



النهار: إسرائيل تهدّد بعد تصعيد دموي: جاهزون للبنان!



الجمهورية: باريس: حراك مكثّف لإحتواء التصعيد

مشلكلة لبنان هي الوقت



البناء: نتنياهو يتراجع ويقرّر إعادة إرسال الوفد العسكري إلى واشنطن لبحث معركة رفح / 75 % من المصوّتين في الحزب الديمقراطي يطالبون بايدن بخطوات لوقف الحرب / 7 شهداء من الإسعاف في الهبارية.. والمقاومة تُشعل كريات شمونة بالصواريخ /



نداء الوطن: رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة وإسرائيل: هزيم[

l'orient le jour: Israël redouble d'agressivité : au moins 16 morts en une journée



بعض عناوين الصحف العربية

الأنباء الكويتية: دعوات داخلية لالتقاط إشارة هوكشتاين بعودة الهدوء والخروج من الحرب

اتساع المواجهات في جنوب لبنان وخشية من شمولها المخيمات وجماعات أخرى



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعود لاستخدام تكتيك «القرع على السطح» في رفح



الوطن السورية: المجموعات الإرهابية حاولت التسلل وقت الإفطار وبأعداد كبيرة … الجيش يفشل هجوم «النصرة-التركستاني» ويقتل ويصيب العشرات