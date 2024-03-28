عناوين الصحف ليوم الخميس 28 آذار 2024

الأخبار: نتنياهو في وجه بايدن: بداية تراجع
«حرب المعادلات» بين المقاومة وجيش العدوّ
إسرائيل تفقد السيطرة على التصعيد؟
اللواء: الإحتلال يمارس «إرهاب المجازر» بعد تصاعد الضربات الصاروخية
تفاهم لبناني - إيطالي على تنفيذ الـ1701.. وباسيل يلهث وراء جعجع.. ورئيس «القوات» يراعي خاطر الكنيسة
النهار: إسرائيل تهدّد بعد تصعيد دموي: جاهزون للبنان!
الجمهورية: باريس: حراك مكثّف لإحتواء التصعيد
مشلكلة لبنان هي الوقت
البناء: نتنياهو يتراجع ويقرّر إعادة إرسال الوفد العسكري إلى واشنطن لبحث معركة رفح / 75 % من المصوّتين في الحزب الديمقراطي يطالبون بايدن بخطوات لوقف الحرب / 7 شهداء من الإسعاف في الهبارية.. والمقاومة تُشعل كريات شمونة بالصواريخ /
نداء الوطن: رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة وإسرائيل: هزيم[
l'orient le jour: Israël redouble d'agressivité : au moins 16 morts en une journée
بعض عناوين الصحف العربية
الأنباء الكويتية: دعوات داخلية لالتقاط إشارة هوكشتاين بعودة الهدوء والخروج من الحرب
اتساع المواجهات في جنوب لبنان وخشية من شمولها المخيمات وجماعات أخرى
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعود لاستخدام تكتيك «القرع على السطح» في رفح
الوطن السورية: المجموعات الإرهابية حاولت التسلل وقت الإفطار وبأعداد كبيرة … الجيش يفشل هجوم «النصرة-التركستاني» ويقتل ويصيب العشرات