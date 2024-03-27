المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة نعت شهيدين مسعفين

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نعت "المديرية العامة للدفاع المدني" الشهيد المسعف حسن حسن. وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الشهيد المسعف حسن حسين حسن "ذو الفقار" مواليد العام 1995 من بلدة مزرعة مشرف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

ونعت المديرية الشهيد المسعف كامل فيصل شحادة، وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الشهيد المسعف كامل فيصل شحادة (وحيد العاملي) مواليد العام 1968 من بلدة دير انطار في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".