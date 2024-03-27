ربيع عواد: عدو لبنان هو كيان إعتاد على الدم والإجرام والغدر

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كتب نائب رئيس التيار للعمل الوطني لشؤون العمل الوطني ربيع عواد عبر"اكس": "عدو لبنان هو كيان إعتاد على الدم والإجرام والغدر.

بتصرفاته يكسر كل المعاهدات والإتفاقيات وعلى رأسها إتفاقية جنيف بكافة مندرجاتها، وحتى القرارات الدولية التي تأتي متأخرة تُخرق من قبل آلة القتل الإسرائيلية.

اليوم أضاف على رصيده الإجرامي الإعتداء على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية_الجنوبية ليقتل الطاقم فيه.

كل التعازي لأهالي الشهداء وصبر الله قلوبهم، فهم إستشهدوا متطوعين لخدمة المجتمع وإسعاف الجرحى وإجلاء الشهداء."