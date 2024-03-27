عدة شهداء في الغارتين على طيرحرفا و الناقورة والبحث جار عن مفوقودين تحت الانقاض

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور باستشهاد 3 أشخاص بالقصف المعادي على استراحة في بلدة الناقورة. ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات صور للمعالجة، وتجمع عدد كبير من الاهالي للتبرع بالدم أمام المستشفيات.

وأشار مندوبنا إلى أن الشهداء الذين سقطوا من مسعفي الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية،و كانوا تجمعوا الى جانب الاستراحة المستهدفة للتوجه الى بلدة طيرحرفا، حيث الغارة الاولى، والتي ارتقى فيها شهداء تجاوز عددهم الستة والبحث جار عن مفوقودين تحت الانقاض".

ووصل منذ قليل عدد من جرحى غارة الناقورة الى مستشفيات صور لتلقي العلاج.