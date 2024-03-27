"حزب الله" شيع واهالي كفرتبنيت الشهيد علي فوزي الأخرس

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شيع "حزب الل"ه وأهالي بلدة كفرتبنيت الشهيد المجاهد على طريق القدس علي فوزي الأخرس بموكب مهيب. وبعد المراسم التكريمية للشهيد الذي سجى جثمانه على منصة خاصة ، وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة ثم قدمت ثلة من رفاقه "قسم العهد والوفاء بالمضي على خطى المقاومة والشهداء".



وبعد الصلاة من إمام البلدة كفرتبنيت الشيخ ياسر فقيه على جثمان الشهيد، حمل النعش على اكف المشيعين الذين جابوا شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي ، وصولا الى روضة البلدة حيث ووري الشهيد الثرى .