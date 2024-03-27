السيد: كلما إزدادوا طغياناً وعُلُوّاً وفساداً... كلما كان سقوطهم قريباً وعظيما

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

خبر اليوم: " أعلنت مقررة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيزي، أنها تعرّضت لهجمات وتلقت تهديدات بسبب تقريرها الذي أكّد ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة بغزة" !! قبْلها هددت إسرائيل أمين عام الامم المتحدة للسبب نفسه، وأجبرت دولاً ومؤسسات على طرد صحافيين وكُتّاب وفنانين ورؤساء جامعات وغيرهم بسبب إعتراضهم على مجازر غزّة… والخلاصة، أكثر فأكثر تتصرف إسرائيل ليس كدولة بل كمنظّمة دولية مُرعبة ومتغلغلة في معظم الدول الغربية وتتحكم بمفاصل الحياة والمجتمعات فيها لا سيما في قطاعات السياسة والإعلام والمال والأمن والقانون والفنّ والترفيه وغيرها، بحيث أنّها تقضي على مستقبل كل من يتجرّأ على رفع صوته او رأسه إنتقاداً لها… ما معنى كل ذلك؟! كما جاء في "الكتاب": كلما إزدادوا طغياناً وعُلُوّاً وفساداً، كلما كان سقوطهم قريباً وعظيماً…