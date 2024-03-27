جمعية "الأرض" تابعت التعديات على الأملاك العامة في الرميلة

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اعلنت جمعية "الأرض" - لبنان في بيان، ان "لخبير المحلف المعين من قبل الجمعية، جراء الشكوى المقدمة من قبلها أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ 25 كانون الثاني 2024 للكشف على الأعمال المنفذة على العقارات رقم 8 و 360 و 362 و 94 والأملاك العامة في الرميلة، تبين أن التصوينة المبنية على حدود العقار رقم 8 الذي تملكه شركة الأراضي والمشاريع العمرانية ش. م. ل. مع الأملاك العامة من الجهة الشرقية، قد تعدت على الطريق العام بطول 21م طولي، كما أن الشركة مالكة العقار نفسه قد تعدت على العقار 362 ملك الجمهورية اللبنانية بالردم والاستعمال، كما أن سكة الحديد التي تمر في وسط هذا العقار قد اختفت بالكامل".



وأشارت الى ان "هذه التعديات قد أدت إلى عرقلة الولوج الحر إلى الشاطئ، وهو حق مكرس بموجب المادة 33 من قانون حماية البيئة رقم 2002/444، وقد أرسل هذا التقرير إلى القضاء لإجراء المقتضى".