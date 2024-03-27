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"متحدون": ادعاء بالتلاعب والتزوير في ملفات دعاوى سلامة والمصارف والصيارفة أمام التفتيش القضائي

27
MARCH
2024
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أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أن "مؤسس التحالف المحامي الدكتور رامي علّيق تقدم اليوم، بمذكرة تبعا للشكوى المقدمة منه في ٨ آذار والمسجلة برقم ٣١/ش أمام هيئة التفتيش القضائي ضد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، حيث ادعى إضافة إلى المخالفات القضائية الجسيمة والكثيرة المرتكبة بالتزوير والتلاعب في ملف الدعوى العالقة أمامه ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وشركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC) ومصرف SGBL ورفاقهم، وذلك بعد رفض القاضي منصور اليوم تسليم الإفادات القلمية عن مصير الشكوى المذكورة وأخواتها، وعلى رأسها الشكوى ضد الأخوين رياض ورجا سلامة وماريان حويك المحالة أمامه بواسطة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون".

وأمل "متحدون" من قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي "الفصل في الشكاوى المقدمة إليه بإنصاف وعدل وخاصة في الشكوى المقدمة من التحالف ضد الأخوين سلامة وحويك والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٥٩ والتي عين موعد جلسة فيها الأسبوع المقبل في ٢ نيسان".

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