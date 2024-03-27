"تبقى الوحدة الداخلية سلاحاً فعالاً ضد العدو"... فضل الله استنكر جريمة الهبارية!

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استنكر العلامة السيد علي فضل الله العدوان الإسرائيلي على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية، مشيراً إلى "أن هذه الجريمة التي أدت إلى استشهاد مجموعة من العاملين في خدمة الناس وتعزيز صمودهم، لا تنفصل عن السجل الإجرامي لهذا العدو الذي لا يفرق بين عامل في المجال الصحي أو مقاوم وبين لبناني وفلسطيني أو بين من ينتمي إلى هذه الطائفة أو تلك، لأنه يرى في الجميع مشاريع مواجهة معه.".

وأكد فضل الله أهمية "أن يكون اللبنانيون بكل فئاتهم وطوائفهم وأحزابهم صوتاً واحداً ضد هذا العدو الذي يمثل خطراً دائماً على لبنان، وهو لم يتوان في الماضي ولا في الحاضر وكذلك في المستقبل عن الاعتداء على لبنان وخرق سيادته كلما رأى الفرصة سانحة لذلك أو لمح ضعفاً في الساحة اللبنانية... ولذلك تبقى الوحدة الداخلية سلاحاً فعالاً وأساسياً ضد هذا العدو".