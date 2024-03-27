موظفو أوجيرو: لن يتم إصلاح أعطال الإنترنت اليوم!

A + A -

أعلن موظفو أوجيرو أن "انقطاع الإنترنت والاتصالات في شركة ألفا سيستمر اليوم ولن يتم إصلاح أعطال الإنترنت."



وقالوا: "غدًا سنعود إلى العمل، ونعلم أن الشعب يعاني كما نعاني لذلك لم نعلن الإضراب في أيام الأعياد."



وأشار الموظفون إلى أن "هناك إضرابًا الأسبوع المقبل يومي الأربعاء والخميس من دون الحضور إلى مراكز العمل."



ولفتوا إلى أن "قيمة الرواتب باتت 20% فقط من قيمتها ما قبل الأزمة، والمطلب الأساسي اليوم هو رد قيمة الرواتب إلى ما كانت إليه قبل الأزمة."



وأوضحوا أنه "بعد 15 من الشهر المقبل، سيبنى على الشيء مقتضاه، ولم يتم التواصل معنا حتى الآن."