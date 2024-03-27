الصحناوي: الخطوة الاولى الدفاع عن الشراكة الوطنية عبر التعاون

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شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا الصحناوي على أن الخطوة الاولى الضرورية لتخفيف الضرر على البلد هي الدفاع عن الشراكة الوطنية عبر التعاون، وتوحيد الصوت المسيحيّ ووضع خطّة مشتركة تحت غطاء بكركي.

ورأى أن السلطة "راكبة" من دون قوى مسيحية وهناك مخاطر وجودية من إلغاء الشراكة، وذلك في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI.

واعتبر أن التسويات الإقليمية سرعان ما تأتي على حساب المسيحيين في لبنان.

من جهة أخرى، لفت الصحناوي إلى أننا "كنّا نريد لو أن يتشاور حزب الله مع الفرقاء اللبنانيين قبل أن يدخل على جبهة الحرب مع اسرئيل لتحصين جبهته الداخلية"، كاشفا أن التيار يعارض مبدأ وحدة الساحات.

وفي السياق، أشار إلى أن التيار الوطني الحر مع سلاح حزب الله طالما أننا لم نتفق بعد على استراتيجية دفاعية تحدد إطار عمل هذا السلاح، وطلما أن السلاح يشكل ورقة قوة وردع بيد لبنان.

وأوضح عضو تكتل لبنان القوي أن التفاهم مع حزب الله ليس بأفضل حالاته والبنود المتفق عليها قائمة لكن هناك بنود لم يتم تنفيذها مثل بناء الدولة.

رئاسيا، اعتبر الصحناوي أن عمل اللجنة الخماسية فشل حتى اللحظة، كاشفا أن هناك موعدا للجنة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد الاعياد.

وأكد أنه على رئيس الجمهورية أن يكون سيادي ومع بناء الدولة وعلاقته جدية مع الفرقاء بالداخل والمحاور كافة.

وكشف أن التيار الوطني الحر يؤيّد منطق الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية وهو سيشارك فيه، شرط أن يعلم مسبقًا بقواعد الحوار ومعاييره.

من جهة ثانية، أوضح الصحناوي أن الطريقة التي قُدم فيها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة أعطت انطباعا أن هناك فريقا غير مسيحي يدعمه ولا يريد سواه.