احباط عمليّة تهريب حشيشة الكيف قبل نقلها إلى المطار!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

نتيجة المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تهريب المخدّرات، من وإلى لبنان، والتي تُخطِّط لها وتنفّذها شبكات دوليّة، توافرت معطيات مؤكّدة لدى شعبة المعلومات حول قيام إحدى هذه الشّبكات بالتّحضير لعملية تهريب كميّة من حشيشة الكيف في داخل شحنة من أكياس من الزعتر والسّمّاق والكشك، الى إحدى الدّول الأوروبيّة، عبر مطار بيروت الدّولي.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلاميّة والتّقنيّة لكشف أفراد الشّبكة المذكورة، وتحديد مكان الشّحنة وضبطها قبل نقلها إلى المطار. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الحثيثة، التي قامت بها دوريّات من الشّعبة، تمكّنت من تحديد المستودع، في العاصمة بيروت، حيث يتم تخبئة الشّحنة.

بالتّاريخ ذاته، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة مداهمة للمستودع، وضبطت في داخله حوالى 148 كلغ من مادّة حشيشة الكيف، مخبأة في أكياس من الزعتر.

تمّ ضبط كميّة المخدّرات، والعمل مستمر لتوقيف أفراد شبكة التّهريب والمتورطين بهذه العملية، بإشراف القضاء المختص.