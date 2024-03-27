بعد استهداف الهبارية... كليب: هل اعطت إدارة بايدن الضوء الاخضر؟

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كتب الصحافي سامي كليب, اليوم الاربعاء, على حسابه عبر منصة "اكس": "التصعيد الخطير امس بين اسرائيل وجنوب لبنان، وجبهة الجولان تزامن مع لقاءات وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن ، لذلك سنعرف إبتداءً من اليوم هل اعطت إدارة بايدن الضوء الاخضر لتصعيد أوسع وأخطر في الساعات والايام المقبلة بالتزامن مع المحاولة الصعبة للجم الحرب على رفح، ما يعني تصعيدا اوسع على جبهتي لبنان وسوريا".



وأضاف, "ام ان الضوابط التفاوضية الاميركية الايرانية في اوج الانتخابات الاميركية ستُبقي الامور تحت سقف الضبط … ربما الميل الاسرائيلي الى التصعيد وجنون المغامرة وليس التهدئة سيبقى الابرز والاخطر".