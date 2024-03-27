تحليق كثيف للطيران الحربي.. كيف بدا المشهد جنوبًا؟

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أطلق العدو الإسرائيلي قرابة العاشرة من ليل أمس، قذائف مدفعيته الثقيلة على أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب.

وكان أغار بصاروخ عند التاسعة ليلا، على منزل في بلدة الضهيرة إلا انه لم ينفجر .

وشهدت سماء القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، تحليقا كثيفا للطيران الحربي والاستطلاعي المعادي استمر حتى ساعات الفجر الأولى.

كما أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالإضافة الى القنابل الحارقة على أحراج بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

يذكر أن العدو يتعمّد احراق الاشجار المعمرة كالسنديان والزيتون والصنوبر، وأدت القنابل الفوسفورية الى يباس العديد من المزروعات في سهول قرى الجنوب.