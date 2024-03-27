living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا ترتفع الأسعار فيما الليرة مستقرة؟

27
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إيفا أبي حيدر-

عام مرّ على تدخّل مصرف لبنان الأخير في السوق شارياً لليرة اللبنانية عبر منّصة صيرفة عند حدود 90 الفاً، ومنذ ذلك التاريخ اي منذ نحو العام، وسعر الليرة مقابل الدولار ثابت، في حين انّ اسعار السلع والخدمات في تقلّب متواصل وتغيير تصاعدي. فلماذا لم تستقر هذه ايضاً مع استقرار الدولار؟ وما العوامل التي ساهمت في ارتفاعها؟

جرت في الاعوام التي تلت بدء الأزمة المالية في لبنان في تشرين الاول من العام 2019 محاولات عدة من قِبل المصرف المركزي للتدخّل في السوق، ساهم خلالها بتراجع مصطنع لسعر الدولار مقابل الليرة، وكان آخرها في 21 آذار من العام الماضي عندما اعلن عن مباشرة مصرف لبنان لعملية مفتوحة لبيع الدولار عبر منصّة «صيرفة»، بسعر صرف 90 الف ليرة للدولار، في محاولة منه لوضع حدّ للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة.

وقد أدّى هذا التدبير الى تراجع سريع لليرة في السوق الموازية من نحو 140 ألفاً الى 105 آلاف ليرة وصولاً الى 89500 ليرة، السعر الذي يستقر عليه الدولار منذ نحو العام حتى اليوم. الاّ انّ هذا التراجع في سعر الصرف والمقدّر بنحو 40% قبل ان يستقر، لم يقابله ثبات في اسعار السلع التي واصلت ارتفاعها، متأثرة بعوامل عدة، حتى يمكن القول انّ كلفة المعيشة في لبنان عادت الى ما كانت عليه قبل الأزمة. ويُسجّل احياناً ارتفاع في اسعار بعض السلع والخدمات، تتجاوز ما كانت عليه عام 2019، في حين انّ الرواتب والأجور لم تلحق بالمعدلات التي كانت رائجة قبل الأزمة. فما الاسباب؟ وما هي العوامل التي ساهمت برفع اسعار السلع؟ وهل جميعها من صنع الدولة؟


في السياق، يقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ«الجمهورية»، «انّ هناك عنصرين يجب التوقف عندهما، الاول: عنصر الكلفة، والثاني عنصر التضخم العام. لدى بائع السلعة او التاجر كلفة ثمن البضاعة والكلفة التشغيلية للشركة (رواتب الموظفين، ايجارات، ايصال البضاعة...) وكلاهما يؤثران على سعر المنتج النهائي المعروض على رف السوبرماركت. وقد أُضيف الى هذه الأكلاف اعتباراً من تشرين الثاني 2022 وحتى نيسان 2023 ارتفاع في سعر الدولار الجمركي الذي زاد من 1500 ليرة الى 90 الفاً، ما انعكس زيادة تراوحت ما بين 2 الى 22% في اسعار السلع . كذلك زاد سعر الضريبة على القيمة المضافة المقرّرة 11% من 1500 ليرة لتُحتسب وفق سعر الصرف الرسمي، أضف الى كل هذه الضرائب ما لحظته موازنة 2022 بزيادة الرسم المقطوع على كل السلع بنسبة 3%، ما يعني انّ كل السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أُضيفت اليها ضريبة جديدة بنسبة 3%».

تابع بحصلي: «انّ كل هذه العوامل تُصنّف من ضمن الأكلاف المباشرة التي أثّرت على اسعار السلع، لكن لا شك انّ هناك اكلافاً غير مباشرة مثل ارتفاع اسعار المحروقات، عوامل تضخمية مباشرة ناتجة من ارتفاع الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة والتي لا تقلّ عامة عن 15 الى 20%... كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع الكلفة التشغيلية للشركة، ما انعكس ارتفاعاً في اسعار السلع. وهذا ما يفسّر سبب عدم ثبات الاسعار بالدولار».


وفي سياق موازٍ سُئل بحصلي، هل انّ اسعار السلع عالمياً سجّلت استقراراً خلال هذا العام؟
يؤكّد بحصلي انّه خلال هذه الفترة سُجّل تراجع عالمي في اسعار بعض السلع وارتفاع في البعض الآخر، لكن بالتأكيد هناك تضخم عالمي يتراوح ما بين 3 و 5%، فعلى سبيل المثال سعر الأرز والبن في العامين السابقين أغلى مما هو عليه اليوم، نتيجة التضخّم العالمي، هذا قبل الحديث عن الضرائب المحلية، لذا لا تجوز مقولة انّه متى سُعّرت السلع بالدولار ستحافظ على ثباتها.


وتابع بحصلي: «تُضاف الى كل هذه الاسباب عوامل اجتماعية وسياسية منها حرب غزة، أزمة البحر الاحمر وارتفاع تكاليف الشحن للبضائع الآتية من الشرق الاقصى... هذه العوامل ادّت الى ارتفاع الاسعار ما بين 2 و 15% بسعر كلفة البضائع».

ورداً على سؤال، إذا ما جمعنا كل هذه الاسباب مجتمعةً، من ضرائب ورسوم جمركية و tva، وكلفة تشغيلية واسباب مباشرة وغير مباشرة وتداعيات حرب غزة وارتفاع تكاليف الشحن، أكّد بحصلي انّه يمكن القول انّ اسعار السلع زادت في خلال عام ما لا يقلّ عن 15%.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   