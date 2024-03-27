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الإحتلال يرتكب مجزرة في حق مسعفين في الهبارية... التفاصيل

27
MARCH
2024
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صدر عن إدارة جمعية الإسعاف اللبنانية المشرفة على جهاز الطوارئ والإغاثة البيان التالي:

تلقينا نبأ استهداف المبنى الذي يستخدمة جهاز الطوارئ والإغاثة كنقطة إسعافية في بلدة#الهبارية جنوب لبنان والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء.

في هذا الإطار، نعتبر أن هذا الإستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ونحمل الجهة المنفذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية، كما نطالب السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين في المحاكم الدولية.

وأوضح المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في جنوب لبنان أن " 12 مسعفا كانوا يعملون في المركز في الهبارية لحظة قصفه من قبل الاحتلال" .

وتتحدث بعض المعلومات عن إرتقاء 7 شهداء

حزب الله أصدر بدوره بيانًا جاء فيه: يُدين حزب الله بكل شدة العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‌الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عددٍ من المدنيين اللبنانيين


اننا نتقدّم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمنّ عليهم بالصبر وعظيم الاجر والثواب وان يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل ونؤكد بشكل قاطع وحتمي أن هذا العدوان لن يمر دون ردٍ وعقاب.

ونعت الجمعية في بيان المتطوعين المتواجدين في النقطة المستهدفة وهم:

- عبدالله عطوي
- محمد الفاروق عطوي
- براء ابو قيس
- عبدالرحمن الشعار
- حسين الشعار
- أحمد الشعار
- محمد حمود.

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