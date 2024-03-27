أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال خبير في الشؤون الدولية إنه بالرغم من حرص كل من ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال على عدم إلحاق الأذى بالعلاقة الاستراتيجية بين أميركا والكيان خلال إدارة الخلاف الفعلي او الشكلي بينهما، فإن هذا الحرص لن يفيد طالما أن محرك الخلاف ليس تباعداً فكرياً أو أخلاقياً يمكن التوصل إلى تسويات فيه أو إدارته بعقلانية، بل هو نابع عن خضوع كل من الطرفين لمتطلبات محاكاة جمهور انتخابي في لحظة حرجة يخشى فيها السقوط ولكل من جمهور اليمين الإسرائيلي وجمهور اليسار في الحزب الديمقراطي معايير على درجة من التناقض الجذري ما يجعل الخلاف الذي انطلق يتسع ويتعمّق بسرعة.





كواليس

دعا قياديّ في محور المقاومة إلى إعداد جدول مقارن بين محاور الصراع الجديدة التي تفجرت في كيان الاحتلال بفعل طوفان الأقصى والحرب عليه خارجياً وداخلياً وقراءة خطها البياني مثل الشارع الغربي والعلاقات الاميركية الإسرائيلية والتشظي السياسي الداخلي، مقابل ردم الفجوات في علاقة قوى محور المقاومة ببيئات عديدة وخطها البياني كحال أنصار الله في اليمن على الصعيد العربي، وبالتوازي إلى جدول مقارن بين استنفاد الكيان وداعمه الأميركي فرص فتح جبهات واستخدام أدوات تعزز وضعهما في الحرب مثل أزمة نفاد الذخائر مقابل الكثير من الفرص التي لم يتم تحريكها أو إشباع توظيفها بعد بالنسبة لمحور المقاومة كمثل جبهة البحر المتوسط من العراق وجبهة الجولان من سورية وسواها، مستخلصاً أن عامل الوقت يعمل لصالح المحور بوضوح.



اللواء: أسرار

لغز

حظي مرشح لرئاسة حكومة لمواجهة صعوبات مالية وإعمارية كبرى بمروحة من الموافقات قبل التكليف رسمياً..



غمز

لمس مرجع بارز جدية ومسؤولية في مبادرة نيابية، معوِّلاً على أهمية استمرارها بالتنسيق مع مبادرات اخرى..



همس

تتشدد دولة كبرى على منع توسع الحرب في الشمال، والسعي لإنهاء حرب غزة، حفاظاً على وتيرة معقولة لسعر النفط العالمي!



نداء الوطن: خفايا



يتردّد أنّ نائباً طرابلسياً معارضاً اشترى رقماً خلوياً مميزاً بقيمة عشرة آلاف دولار.

تتّجه الأنظار يوم الإثنين إلى بكركي للتأكد مما إذا كان الحضور الدبلوماسي سيؤشّر إلى أن حراك دولة أوروبية سيوصل إلى نتيجة رئاسية أو أنّه كلاسيكي كما درجت العادة.

كانت لافتة مشاركة نائب شمالي في ورشة عمل لحزب خصم ما طرح علامات استفهام عمّا إذا كانت المشاركة شخصية أو أتت بقرار من القيادة ما قد يدل على فتح مرحلة جديدة والتحضير لقضايا سياسية.