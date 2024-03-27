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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 آذار 2024

27
MARCH
2024
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الأخبار: أميركا - إسرائيل: أزمة ثقة

إسرائيل تلاحق كوادر الجماعة الإسلامية
حزب الله يتخطّى «الروتين» لمنع فرض قواعد جديدة

 

 

 

اللواء: تأخير الهدنة يرجِّح ضرورات الحوار الرئاسي
ميقاتي يطالب «المعيبين على الحكومة» انتخاب الرئيس.. ورميش تقرع الأجراس

 

 

 

 


النهار: لبنان يسابق غزة... من رميش إلى الهرمل!

 

 

 

 


الجمهورية: القصف يطاول الهرمل والجولان
لبنان ساحة إنتظار وإسرائيل تتفلت من الضغوط

 

 

 



البناء: مجلس الأمن يدعو متلعثماً لوقف النار والحرب إلى تصعيد… وعودة شارع عمان / تجاذب أميركي إسرائيلي… والخامنئي وهنية… والبحر الأحمر: استهداف مدمرات / حردان: معنيون برفع الصوت بوجه الطائفية… وبحق المقاومة في نصرة فلسطين /

 

 

 

 

نداء الوطن: "حزب الله" في مرمى الغارات الإسرائيلية من سوريا إلى لبنان

رميش في حِمى الجيش بعدما رفضت زجّها في "المُشاغلة"

 

 

 

 

l'orient le jour: De l’aéroport aux camps palestiniens : le Liban soumis à la guerre souterraine d’Israël

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: تواصل إيجابي بين بري وباسيل وتقدير من «الثنائي» لموقف «التيار» في اجتماعات بكركي
ثلاث حملات لثلاثة مرشحين: معلنة وبعيدة عن الأضواء وأخرى تعتمد «ديبلوماسية الصمت»

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: محمد مصطفى سيعرض على عباس قائمة الوزراء المرشحين خلال ساعات

 

 

 


الوطن السورية: الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة

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