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موظفو الإدارة العامة يلوّحون بالإضراب المفتوح

26
MARCH
2024
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أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان أن “بعض الوزارات يقوم بإجراءات تعسفية واختراعات لا أساس قانونيا لها، في محاولة مشبوهة لاستعباد الموظفين، أو محاولة لتقديم الطاعة والتذلل على حساب كرامة الموظف”، وقال: “من هذه التصرفات، طلبت إحدى الوزارات توقيع تعهد من الموظفين ينص على شروط إضافية لم تطرح في التعميم”.

أضاف: “لذا، نطلب من الموظفين عدم التوقيع على هذا التعهد أو أي تعهد مشابه، لما يتضمنه من مخالفة واضحة وصريحة وغير مقبولة لنظام الموظفين، وأيضا لما يتضمنه من شروط تعسفية لم تذكر في التعميم الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.

وأشار إلى أن “التعميم نص حصرا على حرمان الموظف من البدل، في حال الغياب غير المبرر، ولم ينص على الحرمان في حال المغادرة قبل نهاية الدوام أو التأخر صباحا، خصوصا أن هناك ظروفا إنسانية تفرض أحيانا هذا الأمر”.

وأكد أن “هذا التعهد يدخل ضمن سياسة التعسف والتسلط”، معتبرا أن “هذه السياسة الفرعونية قد تؤدي إلى تعطيل الإدارة العامة”.

وإذ تمنى على “الحكومة وقف هذه المهزلة، ومحاسبة من يتعدى على كرامة الموظفين”، قال: “وإلا سنضطر إلى إعلان الإضراب المفتوح”.

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